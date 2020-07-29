В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков

29.07.2020, 10:53, Разное

В РФ специалисты Минпромторга начали разрабатывать концепция повсеместного использования алкозамков. Этот прибор заблокирует зажигание, если в выдохе водителя будет выявлен алкоголь.

До конца 2002 года ведомство должно завершить разработку концепции массового внедрения алкозамков. Для производителей транспортных средств анонсированы дополнительные баллы за установку таких приборов. В перспективы для таких аппаратов в РФ будут разработаны специальные стандарты.

В РФ последние семь лет идет обсуждение вопроса внедрения алкозамков. Однако необходимые проекты закона ранее не разрабатывались. Авторы инициатив предлагали, как повсеместное внедрение, так и установку приборов в автомобили водителей, которые уже садились за руль под воздействием спиртных напитков и были задержаны сотрудниками патрульной полиции.

В странах ЕС уже принят закон, который свидетельствует о том, что с 2022 года все модели, собирающихся на их территории, получат алкозамки. В то же время отмечается, что реализация такой инициативы в РФ приведет к увеличению цен на авторынке.