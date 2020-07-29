Ученые: Нетоксичная малая молекула может помочь в лечении диабета

29.07.2020, 10:53, Разное

Ученые, работающие на базе Алабамского университета, обнаружили новую вариацию лекарства, которое поможет помочь в лечении диабета. В процессе исследования они выявили нетоксичную малую молекулу.

Лекарственное средство авторы научной работы испытали на островках Лангерганса человека и грызунах, заболевших диабетом первого и второго типа. После приема препарата исследователи наблюдали значительное улучшение по четырем составляющим: гипергликемия, гипергликагонемия, стеатоз печени, чрезмерная выработка глюкозы.

Лекарственное средство назвали SRI-37330. В основе него присутствует нетоксичная малая молекула, эффективно спасающая от сахарного диабета, вызванного ожирением и стрептозотоцином. Препарат способен улучшить гомеостаз глюкозы.

Ученые надеются, что на основе результатов проведенного исследования будет создан эффективный подход для лечения диабета у пациентов.