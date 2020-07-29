 

Ученые: Нетоксичная малая молекула может помочь в лечении диабета

29.07.2020, 10:53, Разное

Ученые, работающие на базе Алабамского университета, обнаружили новую вариацию лекарства, которое поможет помочь в лечении диабета. В процессе исследования они выявили нетоксичную малую молекулу.
Лекарственное средство авторы научной работы испытали на островках Лангерганса человека и грызунах, заболевших диабетом первого и второго типа. После приема препарата исследователи наблюдали значительное улучшение по четырем составляющим: гипергликемия, гипергликагонемия, стеатоз печени, чрезмерная выработка глюкозы.

Лекарственное средство назвали SRI-37330. В основе него присутствует нетоксичная малая молекула, эффективно спасающая от сахарного диабета, вызванного ожирением и стрептозотоцином. Препарат способен улучшить гомеостаз глюкозы.

Ученые надеются, что на основе результатов проведенного исследования будет создан эффективный подход для лечения диабета у пациентов.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Вода в Крыму — только для богатых

12.07 / The Washington Post: Кровавый уголь – как Россия продает краденое с Донбасса

01.07 / Мнение: Чем вы ближе, тем меньше вы видите

16.05 / Уролог: чем опасно курение для мужчин

08.07 / Переболевшие коронавирусом больные рассказали о симптомах после выписки

06.03 / Вторая половая хромосома позволила женщинам жить дольше

21.07 / Личное: Приказ Путина

22.07 / Певица Ханна комплексовала из-за своей талии и носа

06.07 / Мнение: Когда прозрел Путин?

20.07 / Оксфордская вакцина против COVID-19 показала многообещающий результат в очередной фазе исследования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска