Археологи обнаружили 1700-летнюю статую в Турции

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29.07.2020, 10:48, Новости дня

На территории древнего города Перге (ныне – провинция Анталья, Турция) археологи обнаружили 1700-летнюю статую женщины эллинистического периода.

Издание Hurriyet Daily News сообщает, что находка состоит из двух частей: туловища и отломанной головы. Это первая в 2020 году скульптура, найденная в Перге, передает РИА «Новости».

Раскопки возглавляет Седеф Кокай Кепче, профессор археологии в Стамбульском университете.

Ожидается, что фигуру третьего века нашей эры разместят в Археологическом музее Антальи после того, как будут завершены реставрационные работы.

Раскопки в древнем городе были начаты в 1946 году учеными из Стамбульского университета и ведутся до сих пор. В 2009 году это место включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее в Британии археолог-любитель при помощи металлоискателя обнаружил на вспаханном поле печать папы Римского Иннокентия IV.





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