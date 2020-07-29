«Набор первоклассника» подорожал на 55 процентов

29.07.2020, 10:48, Новости дня

Средний чек при покупке необходимых для школы канцелярских принадлежностей за год вырос на 55% и составил 712 рублей, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Эксперты проанализировали продажи за период с 1 по 26 июля 2020 года и сравнили данные с прошлым годом.

«Средний чек покупки «набора первоклассника», в который вошли необходимые канцелярские принадлежности – карандаши, ручки, альбомы – в июле составил 712 рублей, что на 55% выше, чем в июле прошлого года. Число покупок на 10% выше по сравнению с прошлогодним июльским периодом», – передает РИА «Новости» текст исследования.

Средний чек покупки пенала на 60% обогнал уровень прошлого года и составил 799 рублей. Число покупок при этом было на 26% ниже. Покупки дневников снизились чуть меньше – на 21%. Средний чек оказался на 34% больше прошлогоднего (142 рубля). А вот средний чек по рюкзакам, наоборот, снизился – на 3%, до 1 тыс.563 рублей. Покупки на 38% превысили прошлогодний июль.

Как отмечают эксперты «Платформы ОФД», подготовка к школе начинается за несколько месяцев до начала учебного года. В июле этого года на рост продаж готовых наборов канцелярских принадлежностей и более дорогих товаров повлияли отложенный спрос, а также все более практичная, «запасливая» стратегия потребления россиян. При этом родители выбирали для детей более качественные товары, ценовые предложения которых, как правило, выше обычного.

Напомним, в августе 2019 года зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением создать программу «Первосентябрьский капитал».