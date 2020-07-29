Необъяснимо исчезнувший поезд

29.07.2020, 10:48, Разное

14 июня 1911 года состав из паровоза и 3-х вагонов вошел в километровый тоннель и из него не вышел. Он исчез…

Исчезновение поезда

В тот день итальянская фирма «Санетти» совместно с Римской железной дорогой проводила рекламную акцию: демонстрировался новый прогулочный маршрут. Пригласительные билеты на первую поездку распространялись среди журналистов, известных общественных деятелей, влиятельных политиков. Под восторженные крики провожающих поезд отправился в свою первую и последнюю поездку с Римского вокзала.

Вскоре с одной из промежуточных станций пришло тревожное сообщение: поезд на станцию в предусмотренное расписанием время не прибыл. Спасательная бригада проехала весь «проблемный» участок, но никаких следов крушения не нашла. Локомотив, 3 вагона, поездная бригада и более сотни пассажиров бесследно исчезли.

К вечеру объявились двое из числа пассажиров злополучного поезда. Однако их рассказ не раскрыл загадку исчезновения состава, а только добавил новых.

Рассказ сеньора Саджино

«Настроение у всех в поезде было приподнятое. Звучали шутки и смех, пили даровое шампанское и с нетерпением ждали «центральной части программы»: проезда через километровый Ломбардский тоннель, пробитый в скалах. Когда поезд приблизился к тоннелю, паровоз дал гудок. «Тоннель, тоннель!», – и все бросились опускать окна и выглядывать наружу, чтобы посмотреть на это чудо инженерного и строительного искусства.

Я выбежал в тамбур, открыл дверь и повис на поручне. Паровоз медленно тянул состав к черной дыре, в которой клубился странный белесый туман. Из глубины доносился неясный гул. Локомотив погрузился в молочную мглу и словно растворился в ней. Женский панический крик сверлом вошел в мой мозг. Меня охватил ужас и я прыгнул.

Когда я поднялся, последний вагон скрылся в тоннеле. На другой стороне полотна я увидел мужчину, также выпрыгнувшего в последний момент. Больше мне нечего сказать».

Полицейские осмотрели каждый сантиметр тоннеля, но никаких следов ни поезда, ни людей не нашли. Прогулочный маршрут вскоре закрыли: желающих покупать билеты и ездить через Ломбардийский тоннель не находилось. Во время второй мировой войны тоннель был разрушен бомбардировкой.

На этом историю можно было бы и закончить, но…

Через 10 лет после происшествия родственник одного из пропавших вместе с поездом пассажиров нашел странную запись в средневековых хрониках Моденского монастыря.

Сатанинская повозка

В ней рассказывалось, как однажды к монастырю подкатила сатанинская повозка с трубой, из которой шел дым, тащившая за собой еще три, поменьше. Вышедшие из повозки слуги дьявола стали стучать в ворота, требуя открыть их, но крепкие дверные засовы, заступничество пресвятой Девы Марии и общая молитва не дали свершиться святотатству.

Следующий раз поезд «вынырнул» в 1845 году в Мексике.

Уникальный случай массового помешательства

Хосе Сансино, доктор одной из психиатрических клиник Мехико писал о странной группе больных, которых ему давелось осматривать. Это были итальянцы – 104 человека, утверждавшие, что прибыли в Мексику на поезде, вышедшим из Рима. Случай такого странного массового психоза доктора просто поразил, и он оставил запись о нем в своем дневнике.

Врач ничего не сообщил о дальнейшей судьбе больных, но можно предположить, что те из них, кто смирился с судьбой, были выпущены, остались в Мексике и обзавелись семьями. Те же, кто продолжали упорствовать в своем «заблуждении», навсегда остались в больнице для душевнобольных.

Что же касается самого поезда, то его видели после этого, и не раз.

Поезд-призрак

Состав из Рима в разное время появлялся в Индии и Румынии, Германии и в той же Италии. В 1953 году его видели в Крыму. В 1994 году состав проследовал мимо станции Половина Иркутской области. Все очевидцы описывают его одинаково: старинный паровоз без машиниста и 3 вагона с окнами, задернутыми шторами. Появившись из пустоты в клубах странного молочного тумана, поезд бесшумно следует по лишь ему одному известному маршруту и пропадает в пустоте.

Провалившись в «хрональную дыру», поезд-призрак продолжает перемещаться во времени, появляясь то в прошлом, то в будущем, продолжая свое бесконечное движение по петле времен.