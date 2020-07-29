Автоновости: В Китае презентовали новый кроссовер Qoros 7

29.07.2020, 10:35, Новости дня

Китайская компания Qoros официально презентовала новый кроссовер Qoros 7.

Автомобиль является дебютным, так как последние четыре года никаких новых моделей не демонстрировали публике. Уже к концу лета новый паркетник поступит в свободную продажу на местном рынке Поднебесной. Модель получила базу от Qoros 5. Размеры кузова существенно увеличились, тогда как автомобиль может похвастаться и другими параметрами.

В салоне установили улучшенный мультимединый комплекс с 16,6-дюймовым дисплеем. Кроме того, модель впервые получила виртуальную приборную панель и панорамную крышу. Остальные характеристики автомобиля пока удерживаются в тайне. Под капотом установлен 1,6-литровый агрегат на 204 л.с. мощности.