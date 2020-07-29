Автоновости: Бренд GAC сертифицировал для РФ новый кроссовер GS5

29.07.2020, 10:29, Новости дня

В рамках проводимого автосалона в Чэнду официально презентовали новый паркетник Changan Auchan X5.

Данный автомобиль пока не раскрыли по техническим параметрам, однако заявлено, что под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый агрегат. Некоторые инсайдеры предполагают, что мощность силовой установки составит от 128 до 180 л.с. Кроме того, официальные продажи паркетника Changan Auchan X5 стартуют уже к концу 2020 года.

Приобрести новую модель кроссовера станет возможным на китайском рынке по цене от 80 тысяч юаней в базовой комплектации. Более детальные сведения об опциях и параметрах автомобиля объявят ближе к дате старта продаж. По поводу возможности поставок на российский рынок пока никаких точных данных не объявляют.