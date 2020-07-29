Российское посольство возобновило выдачу виз гражданам Турции

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29.07.2020, 10:30, Новости дня

Выдача въездных виз в Россию турецким гражданам, приостановленная в связи с пандемией коронавируса, возобновляется со среды, сообщило посольство РФ в Анкаре.

«С 29 июля российские загранучреждения на территории Турции возобновляют выдачу всех категорий виз турецким гражданам и иностранцам, имеющим вид на жительство в Турции», – передает РИА «Новости» сообщение дипмиссии.

При этом посольство обращает внимание на необходимость предъявления результата теста на COVID-19 установленного Минздравом Турции образца. На российской границе со всех приезжающих иностранцев будут требовать документ о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сделанного не ранее чем за три дня до прибытия в Россию.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию.

В то же время в Российском союзе туриндустрии не исключают, что скоро для российских туристов откроют Тунис. Также в списке желанных для россиян направлений российские путешественники называют ОАЭ, Грецию, Кипр, Таиланд, Доминикану.





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