Кеосаян признался, почему они с Бондарчуком сняли первый клип Ветлицкой

29.07.2020, 10:30, Разное

В 90-е годы прошлого века Тигран Кеосаян дружил с Федором Бондарчуком, а их общение переросло в творческое сотрудничество. Режиссер признался, почему он со своим коллегой снял первый клип Натальи Ветлицкой на песню «Посмотри в глаза».

По словам Тиграна Кеосаяна, у него был роман с начинающей певицей, но он с Федором Бондарчуком также думал о том, как можно заработать. Его друга тогда выгнали из дома, поэтому Тигран Кеосаян предложил совместную работу над клипом. На тот момент у Натальи Ветлицкой было в репертуаре только две композиции: «Посмотри в глаза» и «Магадан». Ее возлюбленный тогда решил, что лучше поработать с первым вариантом. В результате режиссерского тандема ролик был подготовлен до мельчайших кадров. Как отметил Федор Бондарчук, было место и импровизации, которую решили оставить в клипе. Однако на 80% видео раскадрировали и нарисовали.

Первый клип Натальи Ветлицкой снимали в две смены. При этом одна часть актеров активно готовилась и «измождено умирала», а другая – добавляла в процесс свои шутки. Тигран Кеосаян вспоминает, что тогда было немало выпито, когда они с Федором Бондарчуком готовили материал.

После того, как клип вышел на экраны, Наталья Ветлицкая получила долгожданную популярность. В 90-х ее считали секс-символом того поколения. Недавно артистка вернулась на сцену и планировала на осень тур по российским городам. Однако из-за пандемии коронавируса она сейчас живет в Испании и не может вернуться в столицу РФ.