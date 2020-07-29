Актера Джонни Деппа обвинили в женоненавистничестве

29.07.2020, 10:30, Разное

Голливудского актера Джонни Деппа таблоиды обвинили в женоненавистничестве. Такого мнения придерживается адвокат Саша Васс, которая дала свой комментарий одному из британских изданий.

В качестве примера правозащитница привела еще одну экс-супругу Деппа Ванессу Паради. Та в свое время назвала актера «безнадежным наркоманом». Такой выпад, скорее всего, был сделан, чтобы наглядно доказать, что Депп в своих публичных высказываниях о представительницах слабого пола довольно часто прибегает к использованию грубых сексистских выражений.

По словам Васс, Депп часто общался исключительно с мужчинами в возрасте, который употребляют запрещенные вещества и спиртные напитки. После свадьбы с молодой Эмбер Херд могло произойти так называемое «столкновение поколений».

В начале июля состоялся суд между бывшими супругами. Депп потребовал компенсацию в 50 миллионов долларов за моральный ущерб и клевету. Херд обвинила его в рукоприкладстве.