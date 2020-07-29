Барановская анонсировала новую работу в ютуб-шоу “Конечно, Вася!”

29.07.2020, 10:23, Разное

Вместе со

знаменитостью шоу будут вести Наталья Краснова и Жанна Левина. Первым гостем

троицы станет рэпер Баста – Василий

Вакуленко.

“Зацепиться

языком с гостем – это мое”, – призналась Юлия Барановская. При этом она

добавила, что у ростовские парни любят поспорить.

Напомним, что 35-летняя

Юлия Барановская в одиночку воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Это Артем, Арсений и Яна. Несмотря на большую загруженность

работой и востребованность, телеведущая много времени проводит с наследниками.

Звездная семья любит путешествовать. Позже звезда делится кадрами в своем

инстаграм-аккаунте.

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Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 28 Июл 2020 в 4:36 PDT

Поклонников Юлии Барановской интересует ее личная жизнь. После развода с Андреем Аршавиным звезду

подозревали в новых романах. Поговаривали, что у ведущей романтическое

отношения с коллегой Александром Гордоном и даже Максимом Галкиным, хотя оба

счастливо женаты. Эти слухи не подтвердились.