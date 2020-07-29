 

Мнение: Выставка недавно открытых работ Рокотова началась в Историческом музее

29.07.2020, 10:20, Разное

Вчера в ГИМе состоялся вернисаж выставки, которую я очень ждала. На ней музей показал свою обновленную Рокотова. Оказывается, благодаря усилиям ученых, недавно его работ в нашем наследии прибавилось. И это очень важное событие для культуры.

Ф. Рокотов. Портрет княжны А.Ф. Белосельской. 1770-е. ГИМ. Выставляется впервые

Выставка под названием «Портреты Федора Рокотова в собрании Исторического музея» (до 28 сентября) открылась в бывшем здании Музея Ленина, ныне Музея 1812 года (выставочный зал на втором этаже).

В одном зале собрали картины из фондов исторического музея, несколько полотен, одолженных у частных коллекционеров, а также гравюры, выполненные с портретов Рокотова.

Помимо работ самого Рокотова представлены произведения мастеров его круга, зависимые от его утраченных работ.

Портрет графа И.И. Воронцова. Две копии неизв. худ. с несохранившегося оригинала Рокотова

Эта выставка — результат четырехлетнего проекта по исследованию всего, что было похоже на Рокотова, в фондах исторического музея. То, что раньше назвывалось "работа неизвестного художника" и было скрыто под коричневым лаком, в результате внимательного изучения приобрело авторство. Или хотя бы мастерскую.

Теперь в Историческом музее официально 18 "рокотовых", а в предыдущие годы считалось, что вдвое меньше. Дело в том, что картины, поступившие в музей в советские годы, причем в плохом состоянии, после "усадебной" реставрации 19 века, особо никто и не рассматривал внимательно…

Ф. Рокотов. Портрет А.К. Васильчиковой. 1770-е. ГИМ

Кроме исследования эти несколько лет заняла, конечно, и реставрация. Целый отдел в ГосНИИР четыре года занимался одним Рокотовым. И по словам сотрудников, это был невиданный кайф, работать с таким мастером, одним из первых великих мастеров русской живописи. Выставка, таким образом, является отчетной.

Подробную умную статью с интервью реставраторов о том, что и как удалось найти, можно прочитать в моей статье в газете тут.

Ф. Рокотов. Портрет Александра I в детстве. 1780-е. ГИМ

Фотографии совершенно не передают магии, которая идет от лиц, написанных его кистью. Перед этой дамой я, загипнотизированная, стояла очень долго. Эта расплывчатая дымка затягивает, обволакивает. Человек с портрета каким-то волшебным образом втягивает тебя в свое пространство.

Ф. Рокотов. Портрет неизвестной в серебристом платье. 1780-е. Коллекция Подстаницких

Этот мужчина с нераскрытого ранее портрета, когда встаешь с ним лицом к лицу, оказывается совершенно демонической личностью, роковым красавцем, которому ты сразу готов отдать свое сердце (хотя так-то я люблю типаж Дольфа Лундгрена больше).  Он похож на вампира из настоящих готических романов, перед которым подгибаются ноги и теряешь волю — эта белоснежная кожа и лакомые кудрявые губки.

Ф. Рокотов. Портрет неизвестного (князя А.Б. Куракина?). 1790-е. ГИМ. Выставляется впервые

Для истории искусства эта выставка, безусловно, веха. Такие обретения случаются редко.

Единственное, в чем можно ее упрекнуть — в том, как архитектор расставил выгородки. Очень некомфортная развеска.

Эти три крупные трогательные миниатюры тоже экспонируются впервые.

Неизвестный художник (мастерская Ф.С. Рокотова?) Портрет Е.Н. Нелединской-Мелецкой.
Неизв. худ. Портрет Е.Н.Щепотьевой.
Неизв. худ. (мастерская Ф.С. Рокотова?) Портрет Е.С. Луниной.

Сайт выставки https://shm.ru/rocotov/
Билеты тут

Андрей Зяблов. Кабинет И.И. Шувалова. Копия 1779 года с несохранившегося оригинала Рокотова.

Зяблов — единственный ученик Рокотова, известный по фамилии. Он был крепостным Струйского
(фрагмент предыдущего)

Неизвестный художник (копия 19 века). Портрет графини Прасковьи Воронцовой

Ф. Рокотов. Портрет неизвестного в голубом кафтане. 1770-е. Колл. Т. Удрас






Источник: Шакко





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