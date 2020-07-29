Названы условия получения кешбэка за туры по России

29.07.2020, 10:16, Новости дня

Возврат части средств за туры по РФ в рамках программы кешбэка будет возможен только при приобретении путевки в Сети и оплаты картой «Мир», сообщили в Ростуризме.

«Вы можете оплатить путешествие только на странице туроператора или гостиницы в интернете. Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны», – говорится в сообщении Ростуризма, передает ТАСС.

22 июля премьер Михаил Мишустин заявил, что до 3 млн россиян смогут получить возврат части средств за туры по России. Кроме того, около 2 млн путешествий по РФ войдут в программу возврата части денежных средств за туры.

Ассоциация туроператоров РФ до этого сообщила, что Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) создает систему стимулирования туристических поездок по России, которая предусматривает возможность возврата туристу части средств за приобретенный тур.