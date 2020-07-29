США и Австралия намерены расширять военное сотрудничество на фоне напряженности с Китаем

29.07.2020, 10:11, Новости дня

США и Австралия заявили, что они будут расширять военное сотрудничество на фоне усиления напряженности с Китаем, образовав единый фронт двух союзников.

Приехавшие в Вашингтон министры иностранных дел и обороны Австралии выразили недвусмысленную поддержку ужесточению позиции американской администрации в отношении Китая.

«США знают об угрозах, с которыми сталкиваетесь вы и остальной свободный мир. США находятся рядом с вами в нашем нерушимом альянсе», – заявил госсекретарь Майк Помпео австралийским министрам на совместной пресс-конференции.

Министр обороны США Марк Эспер приветствовал участие пяти австралийских кораблей в совместных учениях с ударной группой американского авианосца и японским эсминцем в Филиппинском море на прошлой неделе.

«Эти учения не только повышают оперативную совместимость, но и посылают четкий сигнал Пекину, что мы будем летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право, и защищать право наших союзников и партнеров делать то же самое», – сказал Эспер.

Министр обороны Австралии Линда Рейнольдс заявила, что две страны будут укреплять отношения в самых разных сферах обороны, включая гиперзвуковое, электронное и космическое вооружение.

«Это сотрудничество расширит наши возможности по содействию региональной безопасности и сдерживанию злонамеренного поведения в нашем регионе», – сказала она.

В совместном заявлении министры отметили, что они обсудили расширение операций в городе Дарвине на севере Австралии, где американские морские пехотинцы дислоцируются на ротационной основе с 2012 года по инициативе бывшего президента Барака Обамы.

США создадут в Дарвине военный топливный резерв, и союзники рассмотрят возможность проведения совместных учений со странами-единомышленницами, под которыми, вероятно, понимаются Япония и Индия.

В прошлом году Австралия заявила, что не будет служить базой для американских ракет среднего радиуса действия. По мнению многих, такой шаг был бы направлен против Китая.

Отвечая на вопрос, смягчилась ли позиция Австралии по ракетам, Эспер сказал, что у союзников есть «полный набор возможностей и стратегий», которые они намерены совместно реализовать в будущем.

Помпео выступает за проведение жесткой линии в отношении Китая, усомнившись в правильности полувековой американской политики контактов и призвав к созданию альянса для противостоянию «Франкенштейну» – Пекину.

Несмотря на зависимость Австралии от торговли с Китаем, правое правительство премьер-министра Скотта Моррисона в целом поддержало США.