Что видят россияне в протестном движении Black Lives Matter?

29.07.2020, 10:11, Новости дня

Название Black Lives Matter (Жизни чернокожих имеют значение, BLM) в мире теперь понимают без перевода: после гибели Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе 25 мая волна акций против полицейского насилия не только не идет на спад в городах США, но и получила продолжение в других странах.

Протесты и марши с лозунгами BLM прошли от Великобритании до Японии, и было резонно ожидать, что внимание к тому, что происходит в США, будет проявлено и в России. Медиа-профессионалы, которых 28 июля собрала для беседы об этом Школа дипломатической службы Джорджтаунского Университета в Вашингтоне, рассказали о российской реакции на движение BLM на примере двух точек зрения: одна свойственна российскому обществу, другая – российской пропаганде.

По словам Михаила Фишмана, ведущего телеканала «Дождь» и экс-редактора русского издания журнала Newsweek, то, что говорит о протестах в США контролируемое государством российское телевидение, является не отражением общественного мнения, а попыткой его формирования: «Мы не должны путать то, что показывают по российскому телевидению, с тем, что россияне реально об этом думают. Федеральные телеканалы занимаются пропагандой, и их цель – подменить реальность, в которой живут россияне, чем-то придуманным».

В подходе официальной Москвы к движению за права чернокожих, считает Михаил Фишман, есть два противоречащих друг другу фактора: «С одной стороны, российская власть, российское нынешнее руководство по своей сути – крайне правое, антилиберальное, относящееся с максимальным подозрением к любому освободительному или либеральному тренду, а с другой стороны, Россия позиционирует себя как наследница СССР – государства, которое было известно как формально левое, социалистическое, и выражало полную поддержку борьбе афроамериканцев за свои права, это исторический факт».

«Высказывания Путина сводятся к тому, что он, может, и поддержал бы движение Black Lives Matter, однако его поддержка заканчивается там, где начинаются разгромы магазинов и беспорядки. Вот так, довольно легко, Путин решает для себя проблему противоречий в подходе к американским протестам» – отмечает российский журналист.

При этом, по мнению Михаила Фишмана, многие общественные движения, зарождающиеся на Западе, пускают корни и в российском обществе:

«Мы это видели на примере движения #Metoo, начавшегося в США и Европе: сейчас в России одновременно гремят несколько довольно громких скандалов, получивших развитие в соцсетях и касающихся хищнического поведения мужсин в отношении женщин. Это не абсолютно прямое продолжение западного #Metoo, но Россия явно им затронута. Однако с движением BLM это выглядит по-другому, потому что предмет и причины происходящего являются для России очень отдаленными».

Стивен Розенберг (Steven Rosenberg), корреспондент британской вещательной корпорации БиБиСи в Москве, полагает, что «все признаки и ценности BLM – идеи равенства, справедливости, выражение гражданами своего гнева, посыл против истеблишмента, против полиции и за перемены – для Путина являются абсолютной анафемой; сама возможность того, что люди выходят на улицы, свергают статуи и требуют изменений, наполняет людей из его администрации ужасом».

«При этом Кремль использует движение Black Lives Matter к своей выгоде, что можно вывести из того же освещения всех этих событий по телевидению в России. Там проводятся две важные мысли. Первая – «протестовать плохо, не пытайтесь это повторить, посмотрите на хаос и анархию». Вторая – «посмотрите на США, которые буквально рушатся на глазах, и сравните с Россией, которая по сравнению с Америкой просто остров стабильности» – отмечает Стивен Розенберг.

По словам корреспондента БиБиСи в России, распространение таких сигналов особенно важно для Кремля сейчас, поскольку экономика в России находится в застое, пандемия коронавируса оборачивается рецессией, реальные доходы россиян продолжают падать, а в разных российских городах закипают протестные настроения – особенно в Хабаровске, где регион протестует против снятия с должности и заключения под стражу популярного губернатора.

«В отличие от протестов в американском Портленде, российское государственное телевидение практически не показывает выступления в Хабаровске, при том, что там на несанкционированные уличные акции выходят десятки тысяч людей. Телеканалы все время пытаются представить митинги в Хабаровске как нечто несущественное, тогда как освещение акций в США достаточно существенно – с тех позиций, о которых я говорил» – отмечает Стивен Розенберг.

При этом в самом российском обществе подъем и спад расистских настроений сменяли друг друга, констатировала Энн Симмонс (Ann Simmons), корреспондент газеты Wall Street Journal в России.

Сама журналистка, чернокожая британка, рассказала, что не сталкивалась с проявлениями расизма в отношении нее самой, но несколько раз была свидетельницей того, что в России расизм проявляется в отношении выходцев с Кавказа и из Средней Азии: «Я однажды ехала в такси, когда водитель начал говорить при мне: «Как же надоели эти черные!», и когда я попросила его объяснить, что он имеет в виду, оказалось, что его высказывание относилось отнюдь не ко мне – он это подчеркнул, пояснив, что имел в виду кавказцев, что тоже абсолютно неприемлемо».

Британская журналистка вспоминает, что многие ее знакомые чернокожие мужчины, жившие и учившиеся в Москве в 1990-е и 2000-е годы, сталкивались с нападками со стороны расистски настроенных местных жителей, требовавших, чтобы они не встречались с российскими женщинами. «Возможно, тогда я не сталкивалась с этими проявлениями сама, потому что была другого пола» – предполагает она.

О фактах, связанных с протестами в США, продолжает Энн Симмонс, россияне явно хотят знать больше: «Меня спрашивали много раз за последнее время мои российские знакомые, на самом ли деле существует такое неравенство, действительно ли так обращаются с чернокожим населением. И да, многие из них были обеспокоены кадрами грабежей и поджогов, они говорили: «Почему люди поджигают места, в которых они живут?»

По словам корреспондента Wall Street Journal в России, люди в Москве явно недостаточно знают о историческом контексте протестов в США. Также россияне часто возлагают ответственность на самих жертв проявлений расизма: «Многие в России пишут в социальных сетях, что Джордж Флойд был не в ладах с законом, что он чуть ли не заслужил того, что с ним произошло. То есть, ни того, что в США есть проблема полицейского насилия, ни проблемы институционального расизма, до сих пор дающей о себе знать, многие россияне просто не понимают».