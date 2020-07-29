СМИ: Россия распространяла дезинформацию о коронавирусе

29.07.2020, 10:11, Новости дня

Российские спецслужбы используют три англоязычных сайта для распространения дезинформации о пандемии коронавируса, стремясь использовать кризис, который Америка пытается сдержать накануне президентских выборов в ноябре.

Об этом сообщили Associated Press американские чиновники.

Ранее эта информация была засекречена, но потом ее статус был изменен, так что они могли обсуждать ее более свободно.

Чиновники указали на конкретное информационное агентство «ИнфоРос», зарегистрированное в России, которое управляет несколькими сайтами – InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press, которые используют пандемию для достижения антизападных целей и распространения дезинформации.

По словам одного из чиновников с конца мая и до начала июля сайты опубликовали около 150 статей о реакции на пандемию, включая материалы, направленные на поддержку России или очернение США.

Один из заголовков, привлекших внимание американских официальных лиц, «Российская помощь Америке в борьбе с COVID-19 способствует делу разрядки», предварял материал, в котором утверждалось, что Россия предоставила США срочную и существенную помощь в борьбе с пандемией.

Другой материал, «Пекин считает, что COVID-19 является биологическим оружием», усиливал заявления Китая.

Два человека, занимающие руководящие позиции в информагентстве «ИнфоРос», идентифицированные во вторник как Денис Валерьевич Тюрин и Александр Геннадьевич Старунский, ранее служили в подразделении ГРУ, специализирующемся на военно-психологической разведке, и поддерживают с ним глубинные контакты, сообщили официальные лица.

Связи «ИнфоРос» и OneWorld с российскими государственными структурами ранее привлекали внимание европейских экспертов в области дезинформации.

В 2019 году рабочая группа ЕС, изучающая дезинформационные кампании, назвала OneWorld «новым дополнением к пантеону московских дезинформационных изданий».

Рабочая группа отметила, что контент OneWorld часто механически повторяет российскую государственную повестку по ряду вопросов, включая войну в Сирии.

В докладе, опубликованном в июне неправительственной организацией из Брюсселя DisinfoLab, исследуются связи «ИнфоРос» и OneWorld с российской военной разведкой. Исследователи выявили технические зацепки, связывающие их сайты с Россией, и выявили некоторые финансовые связи между «ИнфоРос» и правительством.