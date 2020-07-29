Россия планирует одобрить вакцину от коронавируса в августе

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29.07.2020, 10:11, Новости дня

Россия хочет стать первой страной, одобрившей вакцину от коронавируса, что может произойти менее чем через две недели, выяснила телекомпания CNN.

Российские официальные лица заявили CNN, что они работают над тем, чтобы вакцина, разработанная московским Институтом Гамалеи, была одобрена к 10 августа.

По их словам, в случае одобрения, первыми ее получат медики, работающие на переднем крае борьбы с коронавирусом.

«Это как запуск спутника», – заявил Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, финансирующего российские исследования по разработке вакцины, имея в виду успешный запуск первого искусственного спутника Земли Советским Союзом в 1957 году.

«Американцы были удивлены, когда услышали сигналы спутника. То же самое и с этой вакциной. Россия получит ее первой», – добавил он.

При этом Россия не опубликовала научных данных об испытаниях своей вакцины, и CNN не смогла проверить ее заявленную безопасность и эффективность.





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