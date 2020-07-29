 

Умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин

29.07.2020, 10:08, Новости дня

Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения «Новое величие» Павла Ребровского, скончался на рабочем месте, сообщил источник из окружения юриста.

«Да, к сожалению, это правда. Вчера коллеги его обнаружили на рабочем месте. Судмедэксперты будут устанавливать причину», – сообщил источник ТАСС. Сустину было 37 лет. Он также был защитником Любови Соболь.

«Умер, по предварительным данным, от инфаркта. Точнее все будет известно по итогам экспертизы», – сообщила его жена Татьяна Сустина.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Геращенко: В течение двух лет по всей Украине заработает 1000 камер автоматической фиксации нарушений ПДД

15.07 / Эксперт усомнился в возможности поездок за границу в ближайшем будущем

07.07 / Россия ответит на санкции Великобритании

11.07 / Россия не испытывает оптимизма по поводу ядерной сделки с США

23.07 / Полтавская полиция опровергла обезвреживание захватчика

09.07 / Минюст США оштрафовал Amazon за продажу товаров жителям оккупированного Крыма

23.07 / Иностранцев освободили от консульского сбора для оформления российской визы

15.07 / Росгвардеец спас девочку во время пожара в Москве

14.07 / В мире: Лукашенко лишает себя аргумента в спорах с Москвой

04.07 / Полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе в торговом центре недалеко от Бостона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска