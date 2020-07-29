Якутский ученый рассказал интересные факты о грозах

29.07.2020, 9:53, Разное

Якутский ученый Владимир Козлов пояснил правду о происходящих на Земле грозах. Ведущий научный сотрудник Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН дал советы, как вести себя во время стихии.

Во всем мире в зависимости от географического положения и климатической зоны происходит от 100 молний в секунду до 200 молний за час соответственно в тропических и умеренных широтах. Ученые выделяют три грозовых центра, в Центральной Африке, Юго-Восточной Азии и Австралии, а также в Центральной и Южной Америке. Почти отсутствует это природное явление в небе Антарктики и Северного Ледовитого океана. Исключением стала 48-разрядная гроза в августе 2019 года, зафиксированная в районе Северного полюса, ее появление связывают с глобальным потеплением.

Один разряд грозы может иметь мощность в 20 тысяч мегаватт при температуре до 10 тысяч градусов по шкале Кельвина. Молния при этом может иметь длину от 0,5 до 20 километров, а в небе над Южной Америкой отмечалась даже 300-километровая молния. В Сибири и Северо-восточной Азии они могут приводить к пожарам. При этом их масштабы все время возрастают, например, в 1991 году каждый шестой из десяти пожаров был вызван грозой, а в 1995 – уже каждый седьмой. Сейчас исследователи исследуют ядерные реакции в молниевых разрядах, например, рождение нейтронов. Якутский приемный пункт регистратора гроз в 2009 году включили во всемирную сеть грозолокации.

Владимир Козлов дал ряд советов, как вести себя во время грозовых ливней. Чтобы не стать жертвой природной стихии, следует искать место в низине или ложбине, избегая возвышенностей и одиноко стоящих деревьев. Также при этом нельзя находиться в воде, лучше выключить мобильный телефон и снять с себя все металлические предметы, украшения, часы и т.п.