Певица Елка поразила поклонников образом с розовыми волосами

29.07.2020, 9:53, Разное

В своем микроблоге Instagram певица Елка показала образ с розовыми волосами, в котором она предстала для новой фотосессии. Знаменитость поделилась парой видео, на которых она в новом образе танцует под музыку.

Елка пояснила поклонникам, что она записала новую песню, а также отсняла «кое-что интересное». Певица впервые за долгое время сменила прическу. Она предстала в парике с удлиненным каре, а волосы на концах были выкрашены в розовый цвет. Образ артистки дополнил монохромный мейкап в пудровых оттенках. Певица позировала в коротком белом топе и юбке черного цвета в пол с завышенной талией.

Фолловеры были поражены переменами во внешности певицы и отметили, что ей очень идет эта прическа. Поклонники назвали Елку «богиней» и отметили, что наконец-то она отошла от прически с «кукулей». В последнее время артистка редко экспериментировала со своей внешностью. Чаще всего она появлялась на сцене с высоко собранным пучком или длинными распущенными волосами. Кроме этого, певица выбирает как в повседневной жизни, так и для выступлений одежду в сдержанных тонах.