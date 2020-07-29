Анна Седокова рассказала, как начинались отношения с женатым Янисом Тиммой

29.07.2020, 9:53, Разное

Известная российская певица Анна Седокова рассказала, как начинался ее роман с баскетболистом Янисом Тиммой. Знакомство пары состоялось, когда спортсмен был еще женат.

Анна Седокова и Янис Тимма встречаются уже больше года, но долгое время им приходилось скрывать свой роман. Когда баскетболист познакомился с певицей, то состоял в официальном браке. В его семье рос маленький ребенок, которому на тот момент было несколько месяцев. Однако чувства к Анне Седоковой заставили Яниса Тимму уйти из семьи. К слову, сама артистка не сразу отправилась на свидание с женатым мужчиной.

В интервью Светлане Бондарчук экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала, что начала общаться с Янисом Тиммой в Сети. Именно онлайн-переписка и сблизила пару. Однажды спортсмен пригласил артистку в кино. До последнего она не давала четкий ответ, придет ли на сеанс. Седокова и сама для себя не могла решить, нужно ли идти на это свидание. В итоге она все-таки решила встретиться с баскетболистом. После просмотра фильма пара стала ближе. Она решила пойти посмотреть еще одно кино. После этого влюбленные не расставались.

Несколько дней назад Янис Тимма сделал предложение Анне Седоковой, подарив ей необычное кольцо с бриллиантами. Артистка ответила согласием.

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