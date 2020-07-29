Личное: Отчего Юля изошла на фекалии?

29.07.2020, 9:50, Разное

По интернетам сейчас гуляет монолог, который приписывается певице, о которой никто не слышал — Юлии Михальчик.

На аудиозаписи слышно, как женщина поливает помоями Светлану Бондарчук, певиц Славу и Ани Лорак, Валерию, её мужа Иосифа и — вот уж совсем святого! — Виктора Дробыша.

«Наглая провокация! Никаких публичных высказываний негативного характера в адрес Иосифа Пригожина и Виктора Дробыша с моей стороны не было!», — сделала заявление Юлия.

Ну, хорошо, Дробыша и Пригожина ты, допустим, не трогала — публично. А остальных-то за что?

Есть негласная моральная установка: успешные в своей профессии люди не критикуют коллег.

Прошу услышать мою позицию: успешный писатель не поливает дерьмом другого писателя. Актёр — актёра. Певец — певицу. Сантехник — другого сантехника.

Актёр сантехника — может. Сантехник — актёра тоже имеет право полное право критиковать. Но в отношении коллег помои может лить только несостоявшийся в профессии человек.

Л-лузер.

Юля Михальчик наглядно демонстрирует нам мой постулат.

Певица она — даже не Элджей, уж простите. Да что там Элджей? Даже не Моргенштерн и до Валерии ей — как в гору пердячим паром.

Лично я узнала о Юле только в связи с этим скандалом, а не из-за её песен.

Ани Лорак знаю. Славу знаю. Михальчик — а кто это вообще, и что она спела?

Профессиональная зависть — это нормальная штука, если она заставляет лучше работать.

Стиснув зубы, забыв про жалость к себе, настоящий профессионал пашет. Когда зависть проявляется так — это уже не зависть, а конкуренция. В это случае зависть конструктивна, она делает тебя лучше, но если человек, вместо повышения собственного мастерства, начинает лить говно на коллег, тратить на это время, он никогда ничего не добьётся.

Сил не останется.

Мне очень жаль людей, которые считают себя выше других, не имея при этом своих достижений. Сидит такой не оценённый «талант» в клоповнике и ищет виновных в своих неудачах.

Певица спела лучше. Продюсер не взял. И так далее, а потом спивается с горя.

Пригожин у Юли вдруг трус — точно нет, Иосифа я знаю лично, но в трусости его упрекнуть точно нельзя. Дробыш с какого-то хрена вдруг называется Юлечкой разводилой, хотя — вот уж объективно! — он один из самых честных людей в шоубизе!

Елена Север — старая бабища, Филипп Киркоров, лезет куда только может влезть — что это значит доподлинно не известно, но упоминается почему-то Дмитрий Колдун из Белоруссии.

Отдельного внимания заслуживают комментарии относительно измен Ани Лорак, Славы, Бондарчук Светланы — вот тут уж совсем дно.

Светка счастлива со своим фотографом, а по поводу Каролины Куёк — так это ей изменели, а не она! И вдобавок, несмотря на такую неприятность в личной жизни, Ани Лорак не развесила сопли-слюни, жалея себя, а продолжила давать концерты.

Понимашь, Юль? Засунула в жопу обиды и пошла пахать.

Дорогая Юля, позволь тебе дать совет: забудь про коллег, просто забудь. Займись собой, приведи свою внешность в порядок. Разберись со своей личной жизнью.

Наконец уже поработай! Сделай хоть что-то, чтобы тебя заметили!

Тогда, глядишь, не останется повода завидовать Славе, Валерии, Каролине.

Тьфу.

Рассказывайте, а вас мотивируют более успешные ваши коллеги или исходите на них говном?