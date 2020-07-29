Онищенко высказался о второй волне коронавируса в России

29.07.2020, 9:43, Разное

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко высказался о вероятности второй волны коронавируса в России, передает сайт VSE42.RU. Он уверен, что болезнь в прежних масштабах в нашу страну не вернется. Однако информационная атака на этом направлении, по его мнению, может произойти. Дескать, это связано с попыткой таким образом остановить экономическое развитие.