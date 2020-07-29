 

Загадочные существа найдены на пляже в Австралии

29.07.2020, 9:41, Разное

Жительница Австралии обнаружила на пляже необычные живые образования.

Как сообщает Yahoo News, женщина опубликовала фотографии находок в Facebook. На кадрах были запечатлены растения и животные, которых вынесло на берег.

Одна из находок имела темно-красный цвет. В комментариях предположили, что это яйца какого-то животного. Автор фотографии решила провести собственное небольшое исследование и установила, что это странствующая актиния.

Ранее житель Австралии заметил на пляже жуткое морское существо. Оно было похоже на розовую медузу с отростками, как у осьминога.





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