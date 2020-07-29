 

Филиппины сообщили о вспышке высокопатагенного птичьего гриппа

29.07.2020, 9:30, Новости дня

Департамент сельского хозяйства Филиппин сообщил об обнаружении высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 в провинции Пампанга, для борьбы с его распространением власти уничтожили почти 39 тыс. кур.

Очаг птичьего гриппа был обнаружен на ферме в районе Сан-Луис, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN Philippines.

В 2017 году власти также сообщали об очаге птичьего гриппа в провинциях Пампанга и Нуэва-Эсиха, тогда случаи его переноса на человека зарегистрированы не были.

По данным ВОЗ, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В ряде случаев вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.

Ранее американский исследователь Майкл Грегер предупредил о новом опасном вирусе.





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