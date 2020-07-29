Ученые создали перспективный имплантат для подключения мозга к компьютеру

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29.07.2020, 9:30, Разное

Ученые из Мичиганского университета создали перспективный имплантат малой мощности для подключения мозга к компьютеру. По их словам, эта разработка на 90% энергоэффективнее, чем различные аналоги.
Открытие ученых может быть использовано для того, чтобы производить долговременные мозговые имплантаты, необходимые при лечении различных неврологических заболеваний. Специалисты снизили требования, которые выдвигались к источнику питания, сделав его более точным в расчетах сигналов мозга. Как отметили в Мичиганском университете, для подобных процессов на нынешнем этапе используется компьютер, размер которого достигает высоты роста человека. Минус подобной машины в большом потреблении электричества, поэтому новая разработка может поспособствовать созданию более компактных интерфейсов.

По словам ученых, при прогнозировании моторных функций, основанных на нейронной активности, необходимо около 100 прямых каналов для передачи сведений между мозгом и компьютером. Они должны передавать примерно 20 тысяч сигналов в секунду, что позволит пациенту полноценно управлять парализованной рукой. Однако данный подход небезопасен, так как при интеграции в мозг электродов возникает риск инфицирования.

Перспективность новой разработки ученых заключается в том, что данная технология сжимает сигналы, которые передаются мозгом. В ходе эксперимента было установлено, что уровень точности такой же, но обработка занимает всего 1/10 от общего количества сигналов.





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