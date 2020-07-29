 

“Думала, будет хуже” – Катя Жужа показала свой послеродовой живот

29.07.2020, 9:09, Разное

Бывшая ведущая скандального проекта «Дом-2» Катя Жужа показала свой послеродовой живот. Молодая мама отметила, что после появления второго ребенка на свет чувствует себя замечательно.
Катя Жужа вчера утром пояснила подписчиком, что ее малыш появился на свет. Пол ребенка знаменитость пока не рассекретила. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram Жужа показала, как ее живот выглядит после родов. Блогер думала, что все будет немного хуже.

Катя Жужа показала подписчикам условия пребывания в роддоме. Знаменитость вместе с малышом лежит в комфортной палате. В стоимость родов включено шестиразовое питание, но по желанию можно заказать дополнительную еду из ресторана. В палате присутствует люлька для новорожденного, пеленальный стол, вся необходимая одежда и средства гигиены.

Молодая мама выразила благодарность подписчикам за поздравления. К слову, отец ребенка Артем Маркелов не присутствовал на родах, поскольку находится в рабочей командировке.

Через год пара планирует сыграть третью свадьбу. Первые две церемонии бракосочетания состоялись в Лас-Вегасе и Москве. Еще одно торжество Жужа мечтает устроить в Италии. Для этой свадьбы ведущая пригласит подружек невесты. В целом знаменитость любит все необычное. Для первой свадьбы она взяла платье напрокат, а под него надела черные кроссовки. В московский ЗАГС Жужа пришла в брючном костюме.





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