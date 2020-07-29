 

«Комитет «Нация и Свобода» признан в РФ экстремистской организацией

29.07.2020, 9:08, Новости дня

Суд признал общественное объединение «Комитет «Нация и Свобода» экстремисткой организацией и запретил его деятельность на территории России, информирует Генпрокуратура России.

В ведомстве отметили, что прокуратура Красноярского края в этом году провела проверку общественного объединения на предмет соблюдения законодательства о противодействии экстремизму. В результате было установлено, что участники объединения осуществляют экстремистскую деятельность.

В частности, выявлены факты массового распространения экстремистских материалов, возбуждения вражды и ненависти по отношению к представителям различных социальных групп, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«По итогам проверки прокурором Красноярского края в суд направлено административное исковое заявление о признании общественного объединения экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ. Красноярский краевой суд в открытом судебном заседании вынес решение об удовлетворении исковых требований прокурора», – говорится в сообщении.

Решение суда обращено к немедленному исполнению.





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