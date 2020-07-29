 

Губернатор Алтая прокомментировал гибель жителя Барнаула от рук боксера Старцева

29.07.2020, 9:08, Новости дня

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отреагировал на гибель 40-летнего жителя Барнаула Павла Рохлова от рук боксера Михаила Старцева.

Томенко заявил, что следит за ходом расследования дела.

«Убежден, реакция на подобные случаи должна быть самой жесткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона. Такого в нашем крае нельзя допускать!», – написал Томенко в Instagram.

Также губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Трагедия произошла 26 июля. Рохлов заступился за инвалида, которого избивали Старцев и чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина. В результате драки 40-летний мужчина получил удар в голову сзади от боксера, после чего упал на асфальт умер.





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