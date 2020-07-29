Высокий уровень тромбоцитов в крови может сигнализировать о начинающейся онкологии

29.07.2020, 8:53, Разное

Ученые, которые работают в Университете Эксетера (Великобритания), пришли к выводам, что высокий уровень тромбоцитов в крови может сигнализировать о начинающейся онкологии. Особенно это касается мужчин, которые старше 60 лет.

Тромбоциты влияют на свертываемость крови, что сказывается на процессе заживления ран. По словам британских исследователей, если в крови аномально повышается количество тромбоцитов, это свидетельствует о высоком риске рака. Тромбоцитозом считается случай, если показатель свыше 400 х 109/л. Поэтому пациенты старше 60 лет должны быть исследованы на наличие онкологического заболевания.

Исследование ученых из Университета Эксетера финансировалось NIHR. Специалисты изучили записи более 300 больных, у которых диагностировали высокое количество тромбоцитов в крови. У многих из этих пациентов спустя год был обнаружен рак (в 1869 случаях из более 68 тысяч обследуемых мужчин). При этом последняя стадия была у 720 больных. Чаще всего речь шла о колоректальной онкологии и раке легких.

По словам профессора Вилли Гамильтона, который работает в Медицинской школе при университете, в ранней диагностике рака Великобритания не может конкурировать с развитыми странами. Поэтому ученый надеется, что их открытие поможет в этом вопросе и будут спасены сотни жизней.