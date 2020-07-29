В Тюмени обнаружено окровавленное тело голой девушки

29.07.2020, 8:53, Разное

В Тюмени на улице случайные прохожие обнаружили окровавленное тело голой девушки. Оно находилось во дворе одного из жилых домов.

Труп молодой женщины без одежды жители Тюмени заметили около половины седьмого утра. На руках, голове и иных частях тела присутствовала кровь. В момент обнаружения девушка лежала в нижнем белье.

На место инцидента выезжали сотрудники правоохранительных органов для проведения всех необходимых следственных мероприятий. Более подробная информация о случившемся пока не сообщается.