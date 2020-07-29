Стали известны подробности ДТП с автобусом и «Газелью» в Москве

29.07.2020, 8:53, Новости дня

Водитель «Газели», которая столкнулась с автобусом на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы в Москве, двигался со скоростью 87 м/ч при разрешенных 60 км/ч. По предварительным данным, в автобусе погиб один человек, четверо пострадали, также два пострадавших – в «Газели», сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«У автомобиля, который столкнулся с автобусом на Рязанском проспекте, была зафиксирована скорость 87 км/ч. Разрешенная скорость на участке – 60 км/ч», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там уточняется, что из-за аварии движение по Рязанскому проспекту ограничено до одного ряда в сторону центра, перекрыто два ряда из трех. «Для объезда можно использовать СВХ или Волгоградский проспект. Также движение осложнено по ул. Ташкентская в сторону Рязанского проспекта», – добавили там.

Напомним, ранее в среду в экстренных службах столицы сообщили, что в результате столкновения пассажирского автобуса и «Газели» на юго-востоке Москвы один человек погиб, семеро получили травмы.