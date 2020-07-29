 

Стали известны подробности ДТП с автобусом и «Газелью» в Москве

29.07.2020, 8:53, Новости дня

Водитель «Газели», которая столкнулась с автобусом на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы в Москве, двигался со скоростью 87 м/ч при разрешенных 60 км/ч. По предварительным данным, в автобусе погиб один человек, четверо пострадали, также два пострадавших – в «Газели», сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«У автомобиля, который столкнулся с автобусом на Рязанском проспекте, была зафиксирована скорость 87 км/ч. Разрешенная скорость на участке – 60 км/ч», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там уточняется, что из-за аварии движение по Рязанскому проспекту ограничено до одного ряда в сторону центра, перекрыто два ряда из трех. «Для объезда можно использовать СВХ или Волгоградский проспект. Также движение осложнено по ул. Ташкентская в сторону Рязанского проспекта», – добавили там.

Напомним, ранее в среду в экстренных службах столицы сообщили, что в результате столкновения пассажирского автобуса и «Газели» на юго-востоке Москвы один человек погиб, семеро получили травмы. 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Шмыгаль назвал сумму, которую Кабмин собирается выделить на ликвидацию последствий наводнения в Прикарпатье

20.07 / Немецкий эгоизм разрушает ЕС

27.07 / В Вашингтоне прощаются с покойным конгрессменом Джоном Льюисом

16.07 / Продажи нового кроссовера Haval H6 стартуют в августе

04.07 / Корабли Черноморского флота провели учебные стрельбы

28.06 / Der Spiegel – премьер Баварии предупредил об опасности второй волны коронавируса

20.07 / Зеленский в годовщину убийства Шеремета: Это преступление – позор для Украины

28.07 / Евросоюз раскритиковал Путина за намерение строить военные корабли в Крыму

26.07 / DT – в Северной Корее заподозрили первый случай коронавируса — у перебежчика

14.07 / Баку заявил о гибели двух офицеров и мирного жителя в результате обстрела ВС Армении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска