Найден источник загадочного радиосигнала из космоса

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29.07.2020, 8:50, Новости дня

Астрономы обнаружили связь между магнетарами и быстрыми радиовсплесками, природа происхождения которых достоверно не установлена.

Открытие было совершено благодаря космической обсерватории Integral, предназначенной для изучения объектов в жестком рентгеновском и гамма-диапазоне, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью исследователей на сайте Европейского космического агентства (ESA).

В конце апреля сканеры обсерватории наблюдали за магнетаром SGR 1935+2154, обнаруженным шесть лет назад. Зафиксировав активность магнетара, ученые выяснили, что он излучал не только обычное рентгеновское излучение, но и радиоволны.

Система оповещения мгновенно известила о вспышке обсерватории всего мира, что позволило детально изучить его источник. Канадский радиотелескоп CHIME зарегистрировал быстрый радиовсплеск высокой мощности, причем радиоволны исходили со стороны SGR 1935 + 2154.

«Мы никогда раньше не наблюдали от магнетара излучение радиоволн, напоминающее быстрый радиовсплеск», – рассказал ведущий автор исследования Сандро Мерехетти из Национального института астрофизики в Милане.

По его словам, это первая наблюдаемая связь между магнетарами и быстрыми радиовсплесками.

«Это действительно важное открытие, которое поможет нам сфокусировать внимание на природе этих загадочных явлений», – отметил он.

До этого астроном Шринивас Кулкарни из Калифорнийского технологического института сообщил, что астрономы впервые зафиксировали в галактике Млечный Путь всплеск радиоволн, который сопровождался вспышкой рентгеновского излучения.

Тогда исследователи предположили, что источником радиовсплеска стал магнетар SGR 1935+2154.

Магнетары – это особый класс нейтронных звезд, с которыми связаны самые мощные и яркие взрывы во Вселенной. Они обладают сильнейшими магнитными полями.

Быстрые радиовсплески – регистрируемые радиотелескопами мощные периодические радиосигналы миллисекундной длительности, идущие из глубин Вселенной. Впервые они были обнаружены в 2007 году, их природа остается неизвестной.





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