Американские СМИ обвинили Россию в «дезинформации» о коронавирусе

29.07.2020, 8:48, Новости дня

Американские агентство Associated Press и газета The New York Times опубликовали материалы, в которых беспочвенно обвинили Россию в дезинформации о пандемии коронавируса.

По утверждению изданий, два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления Александр Старунский и Денис Тюрин якобы распространяли дезинформацию о пандемии COVID-19 через сайты InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press. С мая по июль на данных сайтах были опубликованы около 150 статей о пандемии, утверждает New York Times.

Как пишет газета, в «дезинформационных» статьях InfoRos, например, обсуждалось, что в Китае допускают американское происхождение коронавируса – якобы COVID-19 был создан военными США. При этом издание не обращает внимание, что подобная версия обсуждалась во многих СМИ, поскольку ее выдвинул официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, передает РИА «Новости».

Также, по утверждению издания, «дезинформационным» был материал о том, что «предоставленная Россией медицинская помощь может привести к новой разрядке отношений с Вашингтоном», и что «пандемия – это эксперимент по манипулированию миром».

По утверждению неназванных источников издания, бывшие разведчики якобы получали информацию от разведки, публиковали ее на данных сайтах, а другие сайты перепечатывали статьи, увеличивая охват аудитории. Издание делает вывод, что таким образом РФ пытается распространить дезинформацию и пропаганду о пандемии, чтобы «повлиять на американцев».

Кроме того, по данным издания, ФБР также расследует деятельность аналитического центра Strategic Culture Foundation, публикующего статьи о политике, и его связях со Службой внешней разведки России. При этом никаких доказательств таких связей не приводится.

В июне Еврокомиссия также заявила, что РФ и Китай с начала пандемии коронавируса якобы участвовали в дезинформационных кампаниях по отношению к странам Евросоюза. Перед этим генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Москва и Пекин в условиях коронавируса якобы распространяют «дезинформацию», стремясь таким образом изменить миропорядок.

Москва неоднократно отвергала обвинения в дезинформации о пандемии. В частности, Кремль счел абсурдными обвинения в дезинформации по ситуации с коронавирусом в ЕС.