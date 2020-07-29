 

В Беларуси опубликовали результаты опроса, согласно которому Лукашенко поддерживают большинство граждан

29.07.2020, 8:40, Новости дня

Президента Беларуси Александра Лукашенко поддерживают в качестве главы государства 72,3 процента граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, озвученные 28 июля национальным телеканалом ОНТ.

На телеканале отметили, что исследование проводилось 23–27 июля методом телефонного опроса.

Рейтинг Лукашенко вырос по сравнению с опросом 10–13 июля. Тогда за действующего президента готовы были проголосовать 69,4% опрошенных.

Социологическое исследование проводил аналитический центр Ecoom (штаб-квартира компании располагается в Бельгии) по заказу ОНТ.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. На пост главы государства претендуют Лукашенко, кандидат от объединенной оппозиции Светлана Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень. Одного из главных соперников Лукашенко – банкира Виктора Бабарико заключили под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Его обвинили в финансовых преступлениях. Также ЦИК снял с гонки дипломата Валерия Цепкало.

В Беларуси проходили акции протеста против преследования оппозиционных политиков. Милиция задерживала их участников и журналистов.

Лукашенко является президентом Беларуси с июля 1994 года.





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