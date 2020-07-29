 

Мнение: Вопросы достройки

29.07.2020, 8:32, Разное

3 августа вступает в силу разрешение Датского энергетического агентства на начало работ по достройке Северного потока-2. Пока никто не подал на него апелляцию, поэтому теоретически работы могут начаться. Однако противостояние сторонников и противников проекта никуда не делось, поэтому датчане поступили вполне дипломатично – под условия подпадает судно "Фортуна", способная укладывать примерно 1 км трубы в сутки, с судном "Академик Черский" остаются вопросы, связанные с его страхованием. "Черский" может достраивать немецкий участок, но он короткий – 17 км, основная трасса в 160 км пролегает в датских водах.

Дания при этом опровергла сообщения о запрете на работы в связи с нерестом трески – в указанном районе его попросту нет.

В случае, если изменений не произойдет, и "Фортуна", которая сейчас проходит дооборудование в порту Ростока, сможет начать работы в августе, то примерно к концу года многострадальный проект будет технически завершен. Правда, в 21 году начать эксплуатацию вряд ли будет возможно, потребуются еще пуско-наладочные работы. Однако главный вопрос – а нужны ли будут Европе дополнительные объемы газа – остается неясным. Падение потребления, вызванное кризисом, избыточное предложение со стороны третьих поставщиков и несоразмерно избыточные мощности для подачи российского газа делают проект СП-2 экономически необоснованным.

Ради соображений престижа можно пустить в трубу СП-2 какие-то объемы, но их придется соответственно изъять с другого направления – скорее всего, белорусского "Ямала". Общий экспорт Газпрома упал и пока неизвестно, когда остановится это падение. Никаких 200 млрд кубометров экспорта уже точно не будет, причем этот рекорд был зафиксирован без СП-2. В этом году с большим трудом удастся прокачать хорошо бы, если 150 млрд, а скорее всего, и все 130 млрд. В этом смысле совершенно неважно – разрешат ли эксплуатировать СП-2 на все 100 процентов или только на 50. Даже имеющихся сегодня мощностей слишком много. Вопрос стоит  необходимости консервации целых газотранспортных систем.

В 22 году ситуация будет еще сложнее – в США будут запущены дополнительные терминалы и достроены трубопроводы из глубины материка к побережью, так как сегодня рост поставок СПГ ограничивается предельной загрузкой имеющихся трубопроводов, подающих газ на терминалы. Катар продолжает наращивать свои мощности по перевозке СПГ. Наконец, Турция планомерно сокращает импорт российского газа. Всё вместе это создаёт ещё более жесткую конкуренцию, а Газпром, как теперь уже точно известно, в конкурентной борьбе крайне слаб. Он способен демонстрировать успешную работу только в условиях своего монопольного положения.

Источник: Эль Мюрид





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