 

Роскачество предупредило об опасности в жару холодного чая и кофе

29.07.2020, 8:31, Новости дня

Употребление в жару охлажденного чая и кофе лучше ограничить из-за повышенной калорийности этих напитков, говорится в сообщении Роскачества.

«В охлажденный кофе производители добавляют сахар или сливки, а в составе могут присутствовать подсластители и различные стабилизаторы кислотности, чтобы скрыть горький вкус холодного кофе. Такой напиток калорийнее обычного кофе с молоком или капучино», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Только в одной бутылке на 1,5 литра сладкого охлажденного чая может содержаться 40-50 граммов сахара, тогда как врачи рекомендуют ограничивать 50 граммами сахара ежедневную дозу.

«Например, в полулитровой бутылке кока-колы содержится 53 грамма сахара. Кроме того, некоторые производители используют искусственные подсластители, которые могут стать причиной диабета и сердечных заболеваний», – предупреждает Роскачество.

Эксперты советуют выбирать продукцию с небольшим содержанием сахара и консервантов. Кроме того, если температура напитка со льдом значительно ниже температуры тела, это может вызвать сбой в системе потоотделения: вместо того, чтобы избавляться с потом от лишнего тепла, организм, наоборот, будет пытаться его сохранять.

Роскачество обращает внимание, что существует два вида охлажденного кофе: первый заваривают традиционным способом и затем охлаждают, второй – в холодной воде в течение 15-18 часов при температуре плюс 2-4 градуса Цельсия.

«Для людей с проблемами пищеварительного тракта рекомендуется выбирать кофе холодного заваривания, чтобы снизить потенциальный риск изжоги и желудочных расстройств», – рекомендуют эксперты.

Чтобы получить положительный эффект для здоровья от охлажденного чая, необходимо содержание в нем высокого количества антиоксидантов; между тем, по своему составу бутилированные чаи больше похожи на газированные напитки, чем на чай, отмечается в сообщении.

Напомним, в июне Роскачество дало рекомендации, как похудеть после самоизоляции.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Захарова назвала «грязной возней» заявления о вине РФ в сносе памятника Коневу

27.06 / Депутат рассказал о преимуществах онлайн-голосования по поправкам к Конституции

08.07 / Помпео: США введут визовые органичения для китайских чиновников из-за Тибета

25.06 / США заявили о «перехвате» российских Ил-38 возле Аляски

05.07 / Во всем мире коронавирусом заразились более 11 млн человек, выздоровели более 6 млн

20.07 / Азербайджан выразил «горькое разочарование» из-за «недружественного шага» Сербии

17.07 / В США школьницу отправили в тюрьму за невыученные уроки

25.07 / ЦИК Украины отменил документальное подтверждение избирателями своего фактического места проживания

04.07 / Новая Toyota Mirai выйдет осенью в Японии

29.06 / Алексей Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА – “Спартак”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска