 

ВШЭ выпустила доклад после высказывания Гусейнова о теракте на Дубровке

29.07.2020, 8:31, Новости дня

Высшая школа экономики (ВШЭ) выпустила доклад под названием «Терроризм: недопустимость оправдания», отреагировав таким образом на дискуссию с участием профессора Гасана Гусейнова о возможности объяснить терроризма политическими целями.

В докладе, который есть в распоряжении РБК, подчеркивается, что уничтожение гражданского населения не может иметь оправданий, эти действия нельзя описывать словами, носящими позитивную, тем более героическую окраску.

«Тоже самое и в еще большей степени относится к терроризму. Под каким бы флагом и с какими бы целями ни совершались такие преступления, их следует квалифицировать именно как преступления, как безусловное зло», – говорится в докладе.

Международный терроризм, который осуществлялся с территории Чечни в 1994-2009 годах не признан национально-освободительной борьбой в международных организациях, террористические акты в Беслане и в театре на Дубровке мировое сообщество ставит в один ряд с трагедией 11 сентября 2001 года в США, подчеркивают авторы доклада.

«Терроризм – это безусловное зло, и любая позитивная коннотация по отношению к террористам должна быть неприемлема и недопустима, вне зависимости от того, где идет дискуссия – на телевизионном ток-шоу, на академической площадке или в частной беседе в социальных сетях», – отмечают они.

По мнению авторов доклада, определять терроризм следует так, чтобы ни у кого не возникло и тени сомнения в том, что насилие не должно быть оправдано.

Ранее профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов в ходе беседы в Facebook назвал теракт 2002 года на Дубровке «национально-освободительной борьбой чеченского народа». В НИУ ВШЭ заявили о неприемлемости оправдания терроризма.  





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