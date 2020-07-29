Цены на нефть изменились разнонаправленно

29.07.2020, 8:31, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром показывают смешанную динамику, поскольку инвесторы оценивают данные Американского института нефти о снижении запасов сырья в США.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,07% – до 43,64 доллара за баррель, сентябрьский фьючерс на Brent поднялся на 0,12%, составив 43,27 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,1% – до 41 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 6,83 млн баррелей, притом что аналитики ожидали снижения только на 1,2 млн. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте запасов на 0,36 млн баррелей.