Российские ученые разработали технологию «змеиного зрения»

29.07.2020, 8:31, Разное

Российским ученым, которые работают при НИУ МИЭТ, удалось разработать технологию так называемого «змеиного зрения», основанную на производстве инфракрасных фотоприемных частиц. Об этом проинформировали в НТИ «Сенсорика», созданная на базе университета.

По словам специалистов, благодаря этой технологии камеры смогут «видеть» в инфракрасном диапазоне, как комары, змеи и рыбы. Выявленная особенность зрения поможет осуществлять охоту в холодном водоеме или темноте. Дело в том, что в прохладном месте добыча выглядит контрастнее. Кроме этого, камеры, оснащенные подобными матрицами, смогут различить объекты в условиях тумана, сильной запыленности и даже если они расположены за непрозрачными ограждениями.

Ученые из РФ рассказали о том, что новая технология базируется на фотоприемниках, изготовленных на основе соединений InGaAs. Гетероструктурная подложка состоит из последовательности слоев, которые вырастили друг за другом. По словам доцента кафедры наноэлектроники Владимира Егоркина, в этом случае размер одного пикселя примерно 20 мкм. Детектор может работать в диапазоне от 0,9 до 1,7 мкм. Кроме функции ночного видения, приборы, созданные на основе фотоприемных камер, применяют для того, чтобы анализировать отказы в полупроводниковом и микроэлектронном производстве. Также технология «змеиного зрения» будет полезна в медицине, а именно при оптической неинвазивной когерентной томографии.