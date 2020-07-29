 

В Ульяновской области мужчина зарезал брата после застолья

29.07.2020, 8:31, Разное

В Ульяновской области после застолья житель зарезал своего родного брата. Инцидент произошел в мае нынешнего года в одном из сел Старокулатинского района.
Известно, что в частном доме был обнаружен труп мужчины. Впоследствии оказалось, что тело принадлежит хозяину жилища. После проведения следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчину убил его родной брат.

В ходе застолья родственники распивали спиртное, а в один момент начали ссориться. Злоумышленник схватил нож и несколько раз ударил им своего брата. От полученных ранений последний скончался на месте.

По факту случившегося заведено уголовное дело. Его фигуранту за содеянное грозит до 15 лет лишения свободы. Материалы дела в скором времени рассмотрит суд.





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