Не уморить, так сократить

29.07.2020, 8:20, Разное

Смольный отказывает в поддержке негосударственным учреждениям культуры, а бюджетным предлагает сократить каждого десятого.

В шаге от гибели

С апреля петербургские театры, музеи и галереи, терпящие вызванное «антиковидными» мерами бедствие, ждали обещанной губернатором поддержки. Откликаясь на письмо главы СТД РФ Александра Калягина, призвавшего Александра Беглова «не допустить, чтобы великий город с великой театральной культурой превратился в культурное захолустье», градоначальник велел профильным чиновникам за неделю «проработать вопрос». Комитет по культуре предложил независимым творческим коллективам до 11 мая представить «информацию об объемах понесенных убытков».

Полтора месяца шел сбор документов — соискателям требовалось заполнить множество форм, собрать ворох справок. Продолжая, при отсутствии доходов, оплачивать аренду, коммуналку и прочее.

21 июля комитет опубликовал результат конкурсного отбора на предоставление в 2020 году субсидий некоммерческим организациям. Из независимых театров они достанутся только 7 (прежде получали около 30). Причем львиная доля, как всегда, отписана «Русской антрепризе им. Андрея Миронова», возглавляемой Рудольфом Фурмановым (неизменным доверенным лицом Путина и советником губернаторов от Собчака до Беглова): 10 млн на одну новую постановку и показы имеющихся спектаклей плюс 5 млн в оплату проведенной церемонии им же придуманной частной премии «Фигаро». Еще шести независимым театрам дадут от 500 тыс. до 1,9 млн.

За бортом оказались десятки театральных коллективов, в том числе обладатели «Золотых масок», «Золотых софитов»,

лауреаты престижных городских и национальных конкурсов, представляющие Петербург на крупнейших международных фестивалях.

«Мы расцениваем это как пренебрежение к своей работе, — говорится в открытом письме Александру Беглову, под которым уже подписались руководители 27 независимых театров. — Десяткам театров, которые не одно десятилетие работают в том числе на поддержание реноме Петербурга как культурной столицы России, грозит неминуемая гибель».

Пока Смольный отреагировал разъяснениями на сайте Комитета по культуре: это первый этап распределения субсидий, второй объявят 27 июля, и вот тогда «приоритет будет отдан поддержке негосударственных театров», а сейчас «приоритетной задачей» сочли поддержку фестивалей, конкурсов и прочих «знаковых мероприятий», «которые проводятся ежегодно на протяжении многих лет и во многом формируют культурный календарь Санкт-Петербурга».

Покормили странницу с супругом — на 55 млн

Изучив перечень получивших субсидии проектов, «Новая» обнаружила мероприятия, знаковые разве что неадекватностью выделяемых на них сумм.

Безусловный фаворит — фестиваль «Петербургская морось» от Военно-патриотического клуба «Александр Невский и Ижорская земля».

Никакой мороси от него в Петербурге прежде не наблюдалось, но вот поди ж ты — получают 7 миллионов. Учредитель и руководитель клуба Алексей Виноградов не смог объяснить «Новой», что же это будет за фестиваль, с какой программой:

— Нам еще комитет ничего не согласовал, пока все очень приблизительно.

— Но ведь вы должны были описать проект, обосновать заявку?

— Конечно… Ну там будет такой микс с элементами перформанса, театрализации… Это лучше спросить у режиссера, только попозже — он приболел. А я больше по административно-хозяйственной части.

На мероприятии клуба «Александр Невский и Ижорская земля». Фото: gov.spb.ru

Кроме мороси, этому же военно-патриотическому клубу оплатят фестиваль для молодежи «Action Петроградский» (6 миллионов) и фестиваль исторических театров «Александр Невский — защитник земли Русской» (10 миллионов). Последний субсидируется с 2018 года, только тогда получателем средств значилась организация «Академия Странствий» Светланы Исаевой. Принципиально это дела не меняет, поскольку Алексей Виноградов ее супруг, так что карман один.

Светлана Исаева говорит о себе, что она человек «с широким разрешением» — композитор и певица (сценический псевдоним USTINIA), актриса, режиссер, продюсер, общественный деятель; засим следуют перечисления побед на конкурсах красоты — от Миссис Ленинградская область до Mrs Universe Classic. По признанию королевы красоты, эти титулы дали возможность обзавестись связями (в соцсетях у нее немало друзей-депутатов всех уровней, от муниципалов до Госдумы). Теперь, сообщает в одном из интервью руководительница благотворительной организации, она может позволить себе джинсы от Armani и дорогую машину — а еще недавно жили с детьми в 20-метровой комнате.

Светлана Исаева (Ustinia). Фото: @ustiamuza

У «странницы», помимо академии, есть еще ИП. Индивидуальной предпринимательнице Исаевой С. В. с 2016 года удалось получить 172 госконтракта на общую сумму свыше 76,8 млн рублей. Заказчики — большей частью муниципальные образования и местные администрации. Судя по названиям освоенных подрядов, предприниматель Исаева готова на все — от мастер-классов по декоративно-прикладному искусству до организации мероприятий по охране окружающей среды и профилактики наркомании, экстремизма и терроризма. К исполнению регулярно привлекается мужнин военно-патриотический клуб (учредитель — МС МО п. Усть-Ижора, заказчиком то и дело выступает администрация этого же МО).

Деятелей культуры, желающих поучаствовать в ее проектах, Светлана Исаева в соцсетях призывает с пониманием отнестись к суровым экономическим реалиям. Хотя в трудную годину раздатчики субсидий оказались с ней еще более щедры, чем прежде. Если в прошлом году «Академии Странствий» выделили на проведение конкурсов-фестивалей «Звезда, рожденная в Петербурге», «Bravo», «Территория добра», «Белое и Черное» 23,1 миллиона, то теперь на то же самое — 26 миллионов. И еще добавляют 6 млн на концерт, посвященный прошедшему юбилею Победы. Итого, с учетом начисленного военно-патриотическому клубу, на одну творческую семью — 55 миллионов.

С нами стыдно, но весело

Заинтригованные выбором Комитета по культуре театральные деятели и арт-критики, ничего прежде не слышавшие о творческих достижениях этой четы, отыскали в сети несколько роликов USTINIA (особенно впечатлило исполнение песни с рефреном «а-а-а, моя доля нелегка, а-а-а, тяжела его рука, топор да рукавица, жена мужа убоится, рукавица да топор — убегу я за забор» — количество просмотров резко подскочило с 9 до 40) и фрагментов детских спектаклей от «Академии Странствий».

Обмен мнениями в фейсбуке не утихал до глубокой ночи.

«Нам на «Арлекин» (Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей) такой вырви глаз клюквы никогда и ниоткуда не присылали, даже из самых безнадежных театров, — поделилась впечатлениями от просмотра Марина Корнакова, директор-распорядитель «Арлекина». — На сайте [Академии Странствий] всё прелесть, и явно не хватает слогана «С нами стыдно, зато весело!».

Перекрестное опыление

Среди прочих обласканных чиновниками — Фонд развития культуры «Гармония», ему отписали 42,5 миллиона: возмещение затрат за два онлайн-фестиваля (к юбилею Бродского — «Не выходи из комнаты» и посвященный Есенину «Юбилей хулигана») и Музыкальную премию NCA Saint Petersburg Music Awards, а также на зависший в коронавирусном неведении фестиваль «Петербуг Live».

Директор компании NCA Михаил Шурыгин. Фото: @michaelshurygin

Основным видом деятельности «Гармонии», получившей субсидию как некоммерческая организация сферы культуры, значится «предоставление прочих финансовых услуг», директор и соучредитель — Шурыгин Михаил Аркадьевич. Он же — президент группы компаний NCA, совладелец клуба «Космонавт» и оператора Muzbilet.ru. NCA — крупнейшее концертное агентство, на счету у которого концерты Madonna, Deep Perple, Red Hot Сhili Peppers, MUSE, Joe Cocker и Marilyn Manson, фестивали «Наши в городе», «Чартова дюжина», «Рок над Волгой» и др. Именно NCA, как следует из информации на ее сайте и страницах в соцсетях, проводила онлайн-фестиваль «Не выходи из комнаты» (7,6 млн руб.), прошлогодний «Петербуг live» и готовила нынешний (17,82 млн руб.). Но подаваться на субсидию компании с годовой выручкой свыше 300 млн не очень ловко, наверное. В том числе за обеспечением музыкальной премии имени себя, придуманной как раз к 20-летию NCА. Через некоммерческую «Гармонию» сподручнее.

Своеобразное «перекрестное опыление» прослеживается и в судьбах двух других получателей субсидий: АНО «Форте» и АНО «Гала-Рус».

«Форте» не первый год получает бюджетные миллионы на мероприятие «Культурная столица: топовые хореографы мира в Петербурге» (в 2018 — 19,65 млн, в 2019 — 24,97 млн, теперь – 21,43 млн). Если ввести это название в поисковые системы, выдаются ссылки только на списки субсидируемых. Но

нулевые отклики прессы и публики не мешают этому загадочному действу оставаться в фаворе у Комитета по культуре пятый год кряду.

Первым получателем субсидии на «топовых хореографов» в 2017 г. была «Гала-Рус» (12 млн), но они с «Форте» не чужие.

Учредитель и директор «Форте» — Смирнова Ольга Васильевна, она же вместе с Тимофеенко Еленой Евгеньевной была в соучредителях НП «Форте.Ру» (ликвидировано). А Елена Тимофеенко — соучредитель «Гала-Рус».

«Гала-Рус» в этом году получает 44,86 млн — на 3D-мэппинг-проект, посвященный Дню Эрмитажа. В 2017-м ей же достался госконтракт на Фестиваль света (на фасаде здания Главного штаба) — на 53 млн, заказчиком выступал Комитет по развитию туризма — что представлялось более логичным.

Фестиваль света в Петербурге. Фото: @festivalsvetaspb

А выбор Комитета по культуре в пользу всяческих шоу — взамен скорой помощи идущим ко дну независимым театрам — выглядит совсем непристойно.

Комитету не жаль 14,25 миллиона на «Театральное дефиле» Юдашкина в Александринке, а на Всероссийский театральный фестиваль «Пять вечеров» имени Александра Володина наскребли 800 тысяч.

Получатель бюджетного возмещения за дефиле от Юдашкина (билеты продавались по 9,5 тыс.) — «Институт культурных и гуманитарных проектов». Ему же выделяют на что-то неведомое под названиями «В свете рампы» — 6 млн и «Театр на ладошке» — 3,27 млн.

«Рампа» субсидируется с 2017 года, но никаких публикаций об этом мероприятии не найти, и сайта или страниц в соцсетях у института нет.

Директор и соучредитель АНО «Институт культурных и гуманитарных проектов» — Татаринцева Наталья Викторовна, она же — руководитель ООО «Астра», где среди видов деятельности значатся переработка мяса, рыбы, овощей и фруктов. Второй учредитель института — Савельев Александр Юрьевич, числится ликвидатором / конкурсным управляющим десятка далеких от культуры организаций, большей частью уже похороненных. Причем в разные годы фигурирует то как Савельев, то как Серебряков (при смене фамилии ИНН остается тем же).

Четвертый год кряду субсидируется загадочный Центр предоставления услуг в социальной сфере, сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта «Ксюша». О нем тоже не сыскать никакой информации, кроме общих сведений: руководитель и учредитель Оксана Александрова (отсюда, надо понимать, и «Ксюша»), создан в 2015-м, и уже через два года получил первые 10,8 млн на мероприятие «Для Вас, Петербуржцы» (так в заявке — все заглавные). В этом году на него дали 6 млн. Блиц-опрос «Новой» не выявил никого сведущего, чем петербуржцы обязаны «Ксюше».

Конкурсы с заданным результатом

Не сказалась эпидемия и на ежегодной субсидии НП «Дансе Оупен фестиваль» — на прошедший XVIII Международный фестиваль балета DANCE OPEN выделено 39,31 млн (на 3 млн больше прошлогоднего). Но это и не «Ксюша» какая-нибудь — DANCE OPEN действительно масштабный и авторитетный фестиваль, собирающий звезд балета и представляющий мировые и российские премьеры.

Вопросы вызывает контракт, заключенный с «Дансе Оупен фестиваль» на проведение концерта к Дню ВМФ на Дворцовой площади (без зрителей) — за 30 млн. На такие деньги могли бы год продержаться с десяток прекрасных независимых театров, оставшихся без всякой поддержки. Изобретательность, выказанная комитетом при составлении техзадания конкурса, не должна остаться незамеченной антимонопольным ведомством.

Требования к исполнителям со всей очевидностью прописаны под уже определенных участников. Одна позиция требует привлечь «военный творческий коллектив Министерства обороны РФ с опытом творческой деятельности не менее 90 лет». Единственный, кто отвечает таким условиям, — Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Коллектив, безусловно, заслуженный — но почему требуется непременно 90-летний опыт?

Выступление ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова. Фото: redarmychorus.mil.ru

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