Минпромторг решил массово внедрять алкозамки

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29.07.2020, 8:16, Новости дня

Минпромторг планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков, которые могут зажигание при выявлении алкоголя в выдохе водителя, сообщают СМИ.

В ведомстве пообещали дополнительные баллы в рамках действующей системы по оценке локализации производства за установку алкозамков российского производства для автопроизводителей. Планируется также разработать для подобных приборов специальные стандарты, пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания в министерстве по вопросам оснащения такими замками автомобилей.

Обсуждение вопроса внедрения алкозамков ведется в РФ с 2013 года, но дальше анонсов законопроекта дело не зашло. Предлагалось и повсеместное внедрение, и установки замков для водителей, которые уже были уличены в злоупотреблении алкоголем за рулем.

В Евросоюзе приняли закон, согласно которому с 2022 года все транспортные средства, произведенные на его территории, должны быть оборудованы алкозамками.

Отмечается, что подобная инициатива неизбежно приведет к росту конечной стоимости автомобилей, как полагают эксперты, сумма будет составлять от 25 до 120 тыс. рублей – по цене самого замка. Также источники говорят о вероятности ошибочного срабатывания блокировочных систем.

Напомним, одно из самых громких ДТП с участием пьяного водителя произошло в июне: актер Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в Москве, он обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ – в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.





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