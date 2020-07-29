 

Киев пожаловался в ООН на парад в Севастополе

29.07.2020, 8:16, Новости дня

Киев обратилась к генеральному секретарю ООН в связи с проведением Россией морского парада в Крыму в честь дня ВМФ.

Из письма постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы следует, что Киев считает парад в «оккупированном» Севастополе «нарушением норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины».

В этой связи украинская сторона назвала действия РФ «сознательными шагами», якобы направленными на эскалацию напряженности в отношениях между двумя странами, информирует «Укринформ».

Напомним, в Севастополе 26 июля состоялся парад кораблей и военно-спортивный праздник, посвященные Дню ВМФ России. Жителям и гостям города показали первый в РФ боевой катер с женским экипажем, а также старейшее судно флота «Коммуна».

После этого министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста посольству РФ из-за проведения парада «без согласования с украинской стороной» и «нарушения норм международного права». В Госдуме ответили на протест Киева из-за военно-морского парада в Крыму. 





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