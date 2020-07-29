При ДТП с автобусом в Москве погиб один человек, семеро пострадали

29.07.2020, 8:08, Новости дня

В результате столкновения пассажирского автобуса и «Газели» на юго-востоке Москвы один человек погиб, семеро получили травмы, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Дорожно-транспортное происшествие рейсового 209 автобуса и грузовой «Газели», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, «пострадали восемь человек (пять автобусе, три в «Газели») из них одна погибшая в автобусе (женщина 30-35 лет)».

Как информирует столичный департамент транспорта, водитель «Газели», возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался с превышением скорости и проехал красный сигнал светофора.

Движение по Рязанскому проспекту ограничено до одного ряда в сторону центра, перекрыто два ряда из трех. Кроме того, движение осложнено на улице Ташкентская в сторону Рязанского проспекта.

Также в Twitter госавтонспекции Москвы сообщается, что, по предварительным данным, в автобусе на момент ДТП находились 20 пассажиров.