 

При ДТП с автобусом в Москве погиб один человек, семеро пострадали

29.07.2020, 8:08, Новости дня

В результате столкновения пассажирского автобуса и «Газели» на юго-востоке Москвы один человек погиб, семеро получили травмы, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Дорожно-транспортное происшествие рейсового 209 автобуса и грузовой «Газели», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, «пострадали восемь человек (пять автобусе, три в «Газели») из них одна погибшая в автобусе (женщина 30-35 лет)».

Как информирует столичный департамент транспорта, водитель «Газели», возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался с превышением скорости и проехал красный сигнал светофора.

Движение по Рязанскому проспекту ограничено до одного ряда в сторону центра, перекрыто два ряда из трех. Кроме того, движение осложнено на улице Ташкентская в сторону Рязанского проспекта.

Также в Twitter госавтонспекции Москвы сообщается, что, по предварительным данным, в автобусе на момент ДТП находились 20 пассажиров.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Автобус въехал в остановку в Москве

01.07 / Политолог объяснила высокую явку на голосовании по Конституции

18.07 / Ученые рассказали о причине таяния льдов Арктики

07.07 / Видео: Шесть соборов, менявших веру

27.06 / Голосование по поправкам набирает обороты по всей стране

17.07 / Американская журналистка описала «ощущение чуда» от путешествия по России

12.07 / СК возбудил уголовное дело после разлива топлива на Таймыре

08.07 / Al Jazeera – «исторический момент» — Пекин открыл в Гонконге собственное Управление по обеспечению национальной безопасности

02.07 / Осужденный военный эксперт Неелов продал секретную информацию за 50 тыс. рублей

07.07 / Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска