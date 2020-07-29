Гривна укрепилась по отношению к основным валютам

29.07.2020, 7:30, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 29 июля.

Курс гривны по отношению к доллару США повысился на семь копеек: с 27,76 грн/$ до 27,69 грн/$.

Гривна к евро подорожала на 16 копеек: с 32,61 грн/€ до 32,45 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю изменился с 3,88 грн за 10 руб. до 3,82 грн за 10 руб.