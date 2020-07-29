 

Гривна укрепилась по отношению к основным валютам

29.07.2020, 7:30, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 29 июля.

Курс гривны по отношению к доллару США повысился на семь копеек: с 27,76 грн/$ до 27,69 грн/$.

Гривна к евро подорожала на 16 копеек: с 32,61 грн/€ до 32,45 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю изменился с 3,88 грн за 10 руб. до 3,82 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / В Украине снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом

15.07 / Кононенко: Наезд на Лобкова – уже какая-то клиника

21.07 / Гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала фото в обнимку с Конором Макгрегором

13.07 / Фармацевты объяснили рост цен на анальгин

15.07 / Кобзев созвал срочное совещание после подтопления улиц в Иркутске

15.07 / Тбилиси разъяснил Киеву статус Саакашвили

26.07 / В Харькове возле автомойки взорвалась граната

25.07 / “Россия, просыпайся”. В Хабаровске проходит самая массовая акция в поддержку арестованного губернатора

26.07 / Volkswagen в июне уменьшил продажи в РФ на 20%

29.06 / Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска