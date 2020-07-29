 

В США назвали стоимость вакцины от коронавируса

29.07.2020, 7:30, Новости дня

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс вакцины от коронавируса на уровне 50-60 долларов, информирует Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, такую цену компания установит для США и других стран с «высоким уровнем дохода».

Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 млн доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу, передает РИА «Новости».

Напомним, 23 июля президент США Дональд Трамп выразил мнение, что американская фармацевтическая компания Pfizer может оказаться «победителем» в деле создания вакцины от коронавируса.





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