“Пустая трата времени”. Гейтс раскритиковал тестирование на COVID-19 в США

29.07.2020, 7:30, Новости дня

Проживающий в Соединенных Штатах основатель компании Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс считает, что тестирование на коронавирусную инфекцию в США не соответствует ситуации. Об этом он заявил 28 июля в интервью телеканалу CNBC.

Критикуя необходимость 48 часов ожидать результата большинства тестов, он сказал, что это “пустая трата времени”.

Гейтс считает, что “неадекватная” ситуация с тестированием в США не позволяет стране эффективно реагировать на вспышку COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 июля в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено более 16,6 млн случаев инфицирования, из которых почти 658 тыс. – с летальным исходом. Почти 9,7 млн заболевших уже выздоровели.

Больше всего случаев COVID-19 выявлено с начала эпидемии в США – более 4,35 млн, умерли 149 256 больных.

Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году. 15 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года.