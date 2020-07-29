Пушков поддержал расширение Россией инструментария экономических санкций

29.07.2020, 7:30, Новости дня

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта, который предлагает расширить применение экономических санкций.

«Расширение Россией инструментария экономических санкций является оправданным и необходимым», – написал Пушков в Twitter.

По его словам, санкции стали важным инструментом внешней политики Запада, также ими широко пользуется Украина.

«Россия должна использовать те средства, которые применяют против нас другие страны. На основе взаимности», – выразил мнение сенатор.

Законопроект, предложенный правительством, позволит распространять санкции на компанию, если иностранные физические и юридические лица, уже находящиеся под экономическими ограничениями, имеют в ней долю более 25%.

Напомним, во вторник Украина и Польша договорились бороться с «Северным потоком – 2».