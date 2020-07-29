Установка для переработки отработанного ядерного топлива прошла испытания

29.07.2020, 7:30, Новости дня

Не имеющая в мире аналогов установка для переработки отработанного ядерного уран-циркониевого топлива, которую разработали ученые челябинского производственного отделения «Маяк», успешно прошла испытания, сообщили в Росатоме.

«На технической территории ФГУП Атомфлот находятся 50 контейнеров с уран-циркониевым топливом от атомных ледоколов. Его выгрузили из хранилища плавучей технической базы «Лотта». Для переработки такого топлива требуется специальная инновационная технология, его пока не перерабатывали нигде в мире. Такую технологию разработало ПО «Маяк», опытные испытания прошли успешно, в настоящее время ведется работа над внедрением этой технологии в промышленных масштабах», – сообщили в госкорпорации ТАСС.

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